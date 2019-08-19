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سوق دولي لبيع بقايا الديناصورات بالمغرب

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سوق للديناصورات
سوق للديناصورات

متابعات - أمينة عبد العال

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اسبانيا

المغرب،

الديناصورات

تحول "المغرب" إلى سوق دولية لبيع بقايا الديناصورات حسب بعض الصحف الإسبانية، مشيرة إلى أن المغرب صار قِبلة دولية للباحثين عن بقايا الديناصورات، خاصة من الأوروبيين والأمريكيين، في تجارة "تدرُّ ملايين الدولارات".

وأوضحت جريدة  "المساء"، استنادًا إلى تقرير الصحيفة الإسبانية، أنّ بعض أجزاء الديناصورات المسروقة من المغرب تباع بثمن قد لا يتجاوز 5 دولارات، فيما يجني منها المتخصّصون مبالغ طائلة بعد إعادة بيعِها.

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