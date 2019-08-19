"الفيشاوي" يظهر مع فنانة شهيرة ويصدم متابعيه

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أحمد الفيشاوى

متابعات-علا خطاب

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فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه، بظهوره مع النجمة غادة عبد الرازق، وذلك بعد  قرار حبسه لمدة شهر، لتهربه من دفع نفقة ابنته الوحيدة لينا .

وتجاهل "الفيشاوي" التعليق على قرار حبسه لمدة شهر، وبعد صدور هذا الحكم، نشر الفيشاوى عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته وأخرى تجمعه بالنجمة غادة عبد الرازق خلال تواجده معهما على متن طائرة.

وعلق قائلاً: "في طريقي إلى القاهرة، أنا أعدكم بالعمل بجد أكبر عشر مرات للحفاظ على تراث والدي، فخور جدًا وشعور قوي جدًا بمساندة زوجتي لي".

وكان المحامي شعبان سعيد فجر مفاجأة عندما أكّد أن محكمة الأسرة قضت بحبس الفيشاوي لمدة شهر لتهربه من دفع نفقة ابنته لينا، وأوضح أن موكلته هند الحناوي قامت برفع دعوى قضائية للحصول على نفقة لإبنتها وصدر حكم لصالحها ولكنه امتنع عن تنفيذه.




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