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كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ بالكويت

عرب وعالم

كلاب ضالة تهاجم فتاة
كلاب ضالة تهاجم فتاة

متابعات - أمينة عبد العال

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الكويت

كلاب ضالة

شاطئ سباحة

تداول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صغيرة على الشاطئ ومجموعة من الكلاب الضالة تهاجمها.

ووثق المشهد هروب فتاتين، واندفاع ثلاثة كلاب ضالة نحو طفلة صغيرة كانت على مبعدة منها، وحاولت بشراسة نهشها، إلا أن الفتاة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابها.

وتعاني الكويت من تزايد أعداد الكلاب السائبة في ظاهرة خطرة، دفعت السلطات إلى التفكير في تسميمها أو إخصائها  للقضاء عليها والحد من تكاثرها.


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