نانسي عجرم تصدم متابعيها بتصريح "جرىء" عن زوجها

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نانسي عجرم

زوجها

صدمت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، جمهورها، بتصريحاتها الأخيرة، حيث قالت: "لا أعتقد أنكم ستروني أمًا لصبي"،
ما أثار استنكار البعض.

وكان قد نشر الصحفي ربيع هنيدي فيديو مع الفنانة نانسي عجرم أثناء تواجدها مؤخرًا في دبي، وسألها إن كانت تفكر بالحمل للمرة الرابعة على أمل أن يزرقها الله بصبي.

فأجابت نانسي: "لا أعتقد أنكم ستروني أماً لصبي"، وتابعت: "أنا لدي 3 بنات، وولد هو زوجي الدكتور فادي الهاشم.

وكانت نانسي أنجبت مؤخرًا مولودتها الثالثة "ليا" لتنضم لشقيقتيها ميلا وإيلا.


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