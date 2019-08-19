ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

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كوشنر

صفقة القرن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن على الأرجح خطة السلام التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر عقب الانتخابات الإسرائيلية.

وكوشنر صهر ترامب المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار؛ بهدف إحلال السلام في المنطقة والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، وفقًا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن انتخابات الكنيست المقبلة ستجرى في السابع عشر من سبتمبر المقبل، بعدما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات الكنيست السابقة، التي جرت في أبريل الماضي، وحل الكنيست.

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