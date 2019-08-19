  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
ترامب

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

أحمد موسى

"موسى" لـ أعدائه: بحب أنكد عليكم كل يوم

الفيشاوي وطليقته

رسالة محرجة من محامي طليقة «الفيشاوي»

السجائر

سجائر على بطاقات التموين بدولة عربية

لاسارتي

«لاسارتي» لجماهير الأهلى: "أنا آسف"

عمر البشير

أولى جلسات محاكمة البشير علانية.. بهذه التهم

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يغازل مصر بعد فوز منتخب اليد

قطار

«النقل» تحذر المواطنين من هذا الأمر

الملك سلمان و أمير الكويت

اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

شرطة الولايات المتحدة

إحباط 3 مذابح جماعية بأمريكا

آليات جديدة لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي

مال وأعمال

الجمارك
الجمارك

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجأة عن الجوافة المصرية

#

البرلمان الأوروبي يصادق على رفع رسوم تأشيرة الدخول

#

السراج يدعو الاتحاد الأوروبي لـ"تدخل سريع"

#

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

المالية

الاتحاد الأوربي

الحكومة المصرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولى لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركى، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يُسهم فى تيسير حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

قال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عدد من اتفاقيات «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائى المشترك فى التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.

وأضاف أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك فى بيلاروسيا، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وبيلاروسيا، موضحًا أنه  من المقرر التوقيع على اتفاقية التعاون مع بيلاروسيا خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية «المصرية، البيلاروسية» المشتركة التى ستعقد خلال سبتمبر المقبل بالعاصمة البيلاروسية «مينسك».

أشار إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين «الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ»، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته فى الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.

شدد على أن الحوار المصرى، الأوروبى يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التى تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة فى ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبى بالتخفيضات المقررة فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ بالكويت
» زوجة وائل جسار تغازل زوجها علنيًا
» مفاجأة.. إيقاف جهاد جريشة لتكرار أخطائه
» فنانة شهيرة تغني بـ"المايوه" وتشعل مواقع التواصل
» وظائف خالية بالأمم المتحدة للسعوديين
» محمد يوسف يقود مران الأهلى بالجزيرة
» الموت يفجع الفنانة أصالة
» ابنة أحمد الفيشاوي تحرجه برسالة جديدة
» فنانة شهيرة: اللي عنده طفل مريض يقولي وأنا هعالجه على حسابي
» رامون دياز يخرج من الصورة بعد شروط الأهلي في مديره الفني الجديد
» حيلة شيطانية من أردنية للتخلص من زجها .. وهكذا نجا الزوج

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية