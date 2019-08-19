"موسى" لـ أعدائه: بحب أنكد عليكم كل يوم

19 أغسطس 2019 - 10:37 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيستمر في عرض الحقائق رغم الهجوم الذي يتعرض له مما وصفهم بأعداء الوطن.

وقال موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "لا يمكن هنقول حاجة ومتكونش موجودة، سنظل في تقديم الأفكار الصحيحة، اللي أنا مؤمن بيها".

وتابع: "لن تجدي معي حملات أو تهديدات، كل ده هو بالنسبالي، أنا عارف البرنامج واصل فين، ومشاهدينا موجودين في كل مكان بفضل ربنا"، معقبًا: "الجماعة أعداء الوطن بحب أنكد عليكم كل يوم".