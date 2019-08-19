  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
ترامب

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

أحمد موسى

"موسى" لـ أعدائه: بحب أنكد عليكم كل يوم

الفيشاوي وطليقته

رسالة محرجة من محامي طليقة «الفيشاوي»

السجائر

سجائر على بطاقات التموين بدولة عربية

لاسارتي

«لاسارتي» لجماهير الأهلى: "أنا آسف"

عمر البشير

أولى جلسات محاكمة البشير علانية.. بهذه التهم

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يغازل مصر بعد فوز منتخب اليد

قطار

«النقل» تحذر المواطنين من هذا الأمر

الملك سلمان و أمير الكويت

اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

شرطة الولايات المتحدة

إحباط 3 مذابح جماعية بأمريكا

"موسى" لـ أعدائه: بحب أنكد عليكم كل يوم

آخر الأخبار

أحمد موسى
أحمد موسى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

15 يوما لـ"طفلة العياط" قاتلة مغتصبها

#

3 فتيات يقتلن والدهن: كان يمارس الجنس معنا كل يوم

#

خذ قسطا من الفرح كل يوم

#

فنان مسيحي شهير: أحفظ كل يوم آية من القرآن في رمضان

صدى البلد

أحمد موسى

أهل الشر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيستمر في عرض الحقائق رغم الهجوم الذي يتعرض له مما وصفهم بأعداء الوطن.

وقال موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "لا يمكن هنقول حاجة ومتكونش موجودة، سنظل في تقديم الأفكار الصحيحة، اللي أنا مؤمن بيها".

وتابع: "لن تجدي معي حملات أو تهديدات، كل ده هو بالنسبالي، أنا عارف البرنامج واصل فين، ومشاهدينا موجودين في كل مكان بفضل ربنا"، معقبًا: "الجماعة أعداء الوطن بحب أنكد عليكم كل يوم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ بالكويت
» زوجة وائل جسار تغازل زوجها علنيًا
» مفاجأة.. إيقاف جهاد جريشة لتكرار أخطائه
» فنانة شهيرة تغني بـ"المايوه" وتشعل مواقع التواصل
» وظائف خالية بالأمم المتحدة للسعوديين
» محمد يوسف يقود مران الأهلى بالجزيرة
» الموت يفجع الفنانة أصالة
» ابنة أحمد الفيشاوي تحرجه برسالة جديدة
» فنانة شهيرة: اللي عنده طفل مريض يقولي وأنا هعالجه على حسابي
» رامون دياز يخرج من الصورة بعد شروط الأهلي في مديره الفني الجديد
» حيلة شيطانية من أردنية للتخلص من زجها .. وهكذا نجا الزوج

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية