«النقل» تحذر المواطنين من هذا الأمر

19 أغسطس 2019 - 09:56 ص

طالبت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية موضحةً أنه مملوك لكل المواطنين، ويخدم ملايين الركاب؛ وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات؛ خاصة على خطوط الضواحي؛ ما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرارًا بالقطارات، التي يتم بعد ذلك اصلاحها من ميزانية المالية للسكك الحديدية؛ ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية؛ إضافة إلى استكمال المشروعات الضخمة والتعاقدات الضخمة والخاصة بالعربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.



وأنذرت وزارة النقل -في بيان لها- بعدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة التي يتم رشق القطار في محيطهاوتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بالتعاون معها في إيقاف هذه الظاهرة التي تسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات وأضرار في جرارات وعربات القطارات.