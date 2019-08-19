» وظائف خالية بالأمم المتحدة للسعوديين

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للسعوديين والسعوديات فقط.. وظائف في الأمم المتحدة
للسعوديين والسعوديات فقط.. وظائف في الأمم المتحدة

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت الأمم المتحدة، وتحديدًا البرنامج الإنمائي في الرياض، أمس، عن توفر وظائف لمواطني المملكة بمسمى مدير العمليات الإدارية.

واشترط البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يكون التقديم على الوظيفة للسعوديين والسعوديات فقط.

ودعا البرنامج، الراغبين بالتقديم على الوظيفة للإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة من خلال زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح البرنامج أن آخر موعد للتقديم هو يوم 31 أغسطس الحالي.

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