» الموت يفجع الفنانة أصالة

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تعرضت النجمة أصالة لمأساة مؤلمة، حيث توفي صديق ابنها، الذي قضى نحبه بعد تعرضه لحادث سير مفجع.

 وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "الله يرحم حبيبي يوسف، ويصبر أهله الطيّبين على هالفاجعة المؤلمة، ويصبّر أصحابه (ابني منهم) على الفراق، والله يحفظ ولادنا من الطرقات ومن الشّرور، وأرجو منكم من استطاع التبرّع والدّعاء، الله يحفظكم جميعًا".

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا أغنية "مبقاش سر" وهي ثاني أغاني ألبومها الجديد "في قربك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.


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