هاني شاكر: اتحاد الكرة "جابلنا العار"

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هنأ الفنان هاني شاكر، الشعب المصري بفوز شباب الناشئين بكأس العالم لكرة اليد، مشددًا على أنه شتان بين كرة القدم وكرة اليد، لافتًا إلى أن هناك تداخل مصالح وحسابات شخصية في اتحاد كرة القدم. 

وأضاف "شاكر"، في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد من يحاسب أفراد اتحاد كرة القدم، معربًا عن أمله في الاستفادة من تجربة كرة اليد في إنجاح منظومة كرة القدم.

وتابع: "اتحاد كرة القدم ده فاشل من وقت كأس العالم.. وجابوا لينا الخزي والعار.. وخرجونا من دور الـ16 بشكل مهين بعد الاستعدادات التي قامت بها الدولة".
 وأشار إلى أن الدولة حاليًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتمة بالشباب، وبالتأكيد سوف تقوم بتكريم هؤلاء الشباب. 

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