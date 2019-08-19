  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:35 ص
بحث متقدم
بن سلمان

تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

سكين

"أنا هخلص الحكاية دي خالص" .. مكالمة تفك لغز مقتل فتاتي الحوامدية

محمد صلاح

فنانة شهيرة تثير الجدل برسالتها "الملتهبة" لصلاح

محمود الخطيب

الأهلي يفاوض 3 مدربين أجانب .. والخطيب كاد يفجر مفاجأة كبرى بالأمس

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورة مفاجئة وتصدم جمهورها: عندي أزمة صحية

محمود الخطيب

العامري قاله "يمشي" .. تفاصيل اجتماع الخطيب قبل إقالة لاسارتي

التموين

"التموين": 12 معيارًا لتنقية غير المستحقين للدعم.. تعرف عليها

سيارات

خبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن تحويل السيارات للغاز

حسن مصطفى: الأوليمبية الدولية وافقت على إجراء الانتخابات فى موعدها

هذا هو سر تفوق منظومة كرة اليد المصرية عالمياً

اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

عرب وعالم

الملك سلمان و أمير الكويت
الملك سلمان و أمير الكويت

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة مؤثرة من الملك سلمان وولي عهده إلى وزير الداخلية

#

الملك سلمان يتلقى اتصالًا غريبًا من العاهل المغربي

#

استقبال نادر من الملك سلمان لنجل صدام حسين

#

رسالة هامة من الملك سلمان لحجاج بيت الله

السعودية

الكويت

الملك سلمان

أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد

أجري الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية،  اتصالاً هاتفياً عاجل  بأمير الكويت، ليطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت "كونا" بأن أمير الكويت أعرب عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر، مقدرا هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

في سياق متصل  أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله، مساء أمس أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من "العارض الصحي" الذي تعرض له، مضيفا إنه تم إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة" للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ"التوفيق والنجاح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت
» ابنة أحمد الفيشاوي تحرجه برسالة جديدة
» فنانة شهيرة: اللي عنده طفل مريض يقولي وأنا هعالجه على حسابي
» رامون دياز يخرج من الصورة بعد شروط الأهلي في مديره الفني الجديد
» حيلة شيطانية من أردنية للتخلص من زجها .. وهكذا نجا الزوج
» حفيد دونجوان السينما: جدي حاول الانتحار بعد اكتشاف إصابته بالسرطان
» زكي: بيبو بيشتم اللي شغالين معاه في الأهلي بألفاظ بذيئة
» أيسلندا تكشف رسميا عن ذوبان أول نهر جليدي في البلاد
» "شعبة الذهب" توجه نصيحة هامة جدا للمواطنين
» "موسي" يسخر من وليد أزارو.. هذا ما قاله
» مبارك والشيعة فى مصر.. "علاقة ملتبسة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية