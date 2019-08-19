الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

19 أغسطس 2019 - 09:11 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019 في البنك الأهلي المصري16.52 جنيهًا للشراء16.62 جنيهًا للبيع، سعر الدولار في بنك مصر 16.52 جنيهًا للشراء16.62 جنيهًا للبيع سعر الدولار.

كما سجل في البنك التجاري الدولي16.51 جنيهًا للشراء16.61 جنيهًا للبيع سعر الدولار، و في بنك كريدي أجريكول16.53 جنيهًا للشراء16.63 جنيهًا للبيع سعر الدولار .



