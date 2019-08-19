أسرار واعترافات يحكيها "الخرباوي"عن نفسه

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الدكتور ثروت الخرباوي

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كشف الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي المنشق من جماعة الإخوان، عن أسرار واعترافات عن حياته الشخصية لأول مرة علي الهواء قائلا: "إنه عندما دفن والدته خلال الأيام الماضية شعر بأنه عجوز، معقبًا: "يظل الإنسان شابًا طالما والدته موجودة، وعندما تتوفى يشعر بأنه عجوزًا". 

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن الأم هي الشخص الوحيد الذي يسأل على الإنسان، ليس لغرض إلا الحب. 

وفي جانب آخر اعترف "الخرباوي"، بأنه كتب عدة مقالات تحت اسم مستعار "أبو يحيى"، لافتَا إلى أنه كتب هذه المقالات تحت اسم مستعار، لأن المقالات كانت ساخرة، ولم يكن يريد أن يظهر بمثل هذه الصورة. 

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