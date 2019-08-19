الباز ينشر فيديو تحريضيا خطيرًا لـ"وجدى غنيم"





عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو لوجدي غنيم، يحرض فيه المصريين على الموت.

وقال "غنيم، في مقطع الفيديو المعروض في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، : "هي موتة موتة.. العاقل اللي يموت شهيد.. بدل ما نموت في أوضة في مستشفى اسمها الإنعاش.. يموت شهيد.. ويارب جسمنا ده يتقطع ميت حتة".

ووصف الباز، وجدي غنيم بأنه "دعيَ وليس داعية"، لافتًا إلى أنه يحرض شباب جماعة الإخوان على تفجير أنفسهم، بينما هذا ليس عملا في سبيل الله، ولكنه عمل في سبيل الشيطان وهذا الشخص "الدعيَ".





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