  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:02 ص
بحث متقدم
الملك سلمان و أمير الكويت

اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

شرطة الولايات المتحدة

إحباط 3 مذابح جماعية بأمريكا

الدكتور ثروت الخرباوي

أسرار واعترافات يحكيها "الخرباوي"عن نفسه

هانى شاكر

هاني شاكر: اتحاد الكرة "جابلنا العار"

بن سلمان

تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

سكين

"أنا هخلص الحكاية دي خالص" .. مكالمة تفك لغز مقتل فتاتي الحوامدية

محمد صلاح

فنانة شهيرة تثير الجدل برسالتها "الملتهبة" لصلاح

محمود الخطيب

الأهلي يفاوض 3 مدربين أجانب .. والخطيب كاد يفجر مفاجأة كبرى بالأمس

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورة مفاجئة وتصدم جمهورها: عندي أزمة صحية

"الصيادلة":

قبل ما تصرفوا العلاج اسألوا الصيدلي عن الكارنيه

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

التحالف: مقتل سوري وإصابة 7 في هجوم إرهابي للحوثين

#

هذا ما كتبه شاعر مصري عن الليمون قبل 60 عاما

#

فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

#

إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط

السعودية

الكويت

الملك سلمان

أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد


قال عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن المواطن يجب عليه عند الدخول إلى صيدلية يسأل الشخص الموجود، هل هو صيدلي أم لا، ويسأله عن "الكارنيه" الخاص به. 

وأضاف "عبد الحميد" في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، أن ليس كل العاملين في الصيدليات أطباء صيادلة، ليرد أديب: "يا نهار أسود ومنيل". 

وتابع وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن هذا دور الرقابة على الصيدليات وليس النقابة التي قامت بإرسال أسماء الصيدليات إلى وزارة الصحة لإغلاق هذه الصيدليات. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد يوسف يقود مران الأهلى بالجزيرة
» الموت يفجع الفنانة أصالة
» ابنة أحمد الفيشاوي تحرجه برسالة جديدة
» فنانة شهيرة: اللي عنده طفل مريض يقولي وأنا هعالجه على حسابي
» رامون دياز يخرج من الصورة بعد شروط الأهلي في مديره الفني الجديد
» حيلة شيطانية من أردنية للتخلص من زجها .. وهكذا نجا الزوج
» حفيد دونجوان السينما: جدي حاول الانتحار بعد اكتشاف إصابته بالسرطان
» زكي: بيبو بيشتم اللي شغالين معاه في الأهلي بألفاظ بذيئة
» أيسلندا تكشف رسميا عن ذوبان أول نهر جليدي في البلاد
» "شعبة الذهب" توجه نصيحة هامة جدا للمواطنين
» "موسي" يسخر من وليد أزارو.. هذا ما قاله

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية