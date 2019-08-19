قبل ما تصرفوا العلاج اسألوا الصيدلي عن الكارنيه

قال عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن المواطن يجب عليه عند الدخول إلى صيدلية يسأل الشخص الموجود، هل هو صيدلي أم لا، ويسأله عن "الكارنيه" الخاص به.