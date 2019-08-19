» رامون دياز يخرج من الصورة بعد شروط الأهلي في مديره الفني الجديد

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الاهلى

كشفت مصادر بالنادي الأهلي عن اجتماع سيعقده الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي - مع لجنة التخطيط لمناقشة المدير الفني المقبل.

وقالت المصادر إن الخطيب هو المفوض من مجلس الإدارة لقيادة ملف الكرة وبالتالي من المتوقع حسم ملف المدير الفني الجديد نهاية الشهر الجاري.

وأشارت المصدر إلى وجود شرط مهم ينبغي توافره في المدير الفني الأجنبي المقبل وهو ألا يكون عمل في مصر من قبل.

وبهذا يخرج الأرجنتيني رامون دياز من قائمة الترشيحات حيث أنه عمل مدير فنيا لبيراميدز من قبل.

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