» زكي: بيبو بيشتم اللي شغالين معاه في الأهلي بألفاظ بذيئة

19 أغسطس 2019 - 06:47 ص

شن الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير - هجوما شرسا على اختيار نجم الأهلي السابق خالد بيبو ضمن لجنة التخطيط.



وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "عندي محادثات على واتساب لكابتن خالو بيبو وهو بيشتم بعض المدربين اللي شغالين معاه في قطاع الناشئين بالأهلي بألفاظ نابية وبذيئة".



وأضاف: "بيشتمهم بسبب غياب مدرب وبيقول لازم يبقى بقرار مني .. وبيقول يا ابن الـ(...) وهذا بطبيعة الحال ينتقل للنشء الصغير اللي بيلعب في البراعم اللي عمرهم 8 و 9 سنوات".



