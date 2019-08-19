فنانة شهيرة تثير الجدل برسالتها "الملتهبة" لصلاح

19 أغسطس 2019 - 06:41 ص

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء مرة أخرى على تويتر ولكن هذه المرة بشكل مختلف تماما عن السائد.



وعلى الرغم من عدم تألق صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمس أمام ساوثهامبتون إلا أن صورته التي نشرها عقب المباراة جلبت له رسالة حب ملتهبة من فنانة شهيرة.



وفي أعقاب المباراة التي غادرها صلاح قبل نهايتها بسبب استبداله ، نشر صورة له من المباراة ليتفاجأ برد من الفنانة ليلى علوي يتضمن العديد من القلوب و الورود على صفحته.



وحصد تعليق "ليلى علوي" الكثير من الإعجابات والتفاعل فضلا عن التعليقات الكوميدية .



وكان ليفربول حقق الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، عن طريق الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.