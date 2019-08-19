  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:26 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

فنانة شهيرة تثير الجدل برسالتها "الملتهبة" لصلاح

محمود الخطيب

الأهلي يفاوض 3 مدربين أجانب .. والخطيب كاد يفجر مفاجأة كبرى بالأمس

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورة مفاجئة وتصدم جمهورها: عندي أزمة صحية

محمود الخطيب

العامري قاله "يمشي" .. تفاصيل اجتماع الخطيب قبل إقالة لاسارتي

التموين

"التموين": 12 معيارًا لتنقية غير المستحقين للدعم.. تعرف عليها

سيارات

خبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن تحويل السيارات للغاز

حسن مصطفى: الأوليمبية الدولية وافقت على إجراء الانتخابات فى موعدها

هذا هو سر تفوق منظومة كرة اليد المصرية عالمياً

عمرو أديب

عمرو أديب يطالب المسئولين الاهتمام بهذا الأمر الهام

منتخب مصر

مكافأة صادمة لـ ناشئي مصر بعد التتويج بكأس العالم لليد

أرشيفية

ما بين سرقة التيار وجزافية الفواتير.. الحكومة جانٍ ومجنىٌّ عليها

الأهلي يفاوض 3 مدربين أجانب .. والخطيب كاد يفجر مفاجأة كبرى بالأمس

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

#

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام للجونة

#

البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

#

شقيق فنانة شهيرة يفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

الخطيب

لاسارتي

كشف أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن خطة إدارة الأهلي لجلب مدرب جديد خلفا للأوروجواياني المقال مارتن لاسارتي.

وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع مدير فني ألماني ، وآخر برتغالي ، فضلا عن الأرجنتيني رامون دياز".

وأضاف: "مصادرنا داخل الأهلي رفضت إعلان الأسماء ، لكن كابتن الخطيب كاد أن يفجر مفاجأة بالأمس بإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق ، في نفس البيان الذي يعلن فيه إقالة لاسارتي".

وتابع: "مفاجأة الخطيب لم تكتمل لأن أمير توفيق - مدير التعاقدات بالأهلي - لم ينجح في الحصول على اتفاق مع مدير فني جديد بحيث يتسنى إعلان التعاقد معه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حفيد دونجوان السينما: جدي حاول الانتحار بعد اكتشاف إصابته بالسرطان
» زكي: بيبو بيشتم اللي شغالين معاه في الأهلي بألفاظ بذيئة
» أيسلندا تكشف رسميا عن ذوبان أول نهر جليدي في البلاد
» "شعبة الذهب" توجه نصيحة هامة جدا للمواطنين
» "موسي" يسخر من وليد أزارو.. هذا ما قاله
» مبارك والشيعة فى مصر.. "علاقة ملتبسة"
» "اليأس" يدفع مهاجرين للقفز بالمياه الإيطالية
» الهند.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 350
» . بريطانيا تجرد جهادي انضم لصفوف "داعش" من جنسيتها
» من تايلاند إلى بولندا.. مشهد جديد من قصة "فتيان الكهف"
» «آل الشيخ» يهنئي منتخب اليد بعد فوزه بذهبية المونديال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية