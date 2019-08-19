العامري قاله "يمشي" .. تفاصيل اجتماع الخطيب قبل إقالة لاسارتي

19 أغسطس 2019 - 05:34 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي تفاصيل ما حدث في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي قبيل إعلان إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي.



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" : "كابتن الخطيب اجتمع مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن طه إسماعيل التي أصدرت قرارا بإقالة لاسارتي مؤكدين أنه لا يصلح لنادي بحجم الأهلي".



وأضاف: "الخطيب أخذ التوصية من لجنة التخطيط وذهب لاجتماع مجلس الإدارة لعرض الأمر عليهم فتفاجأ بالجميع يفاجيء على تلك التوصية وأحدهم قال للخطيب بنفس اللفظ (دا عجلاتي ومينفعش النادي)".



وأردف: "كان يتزعم اتجاه رحيل لاسارتي الوزير السابق العامري فاروق اللي قال لكابتن الخطيب (لازم يمشي) ، حيث أن هذا رأي العامري منذ هزيمة الأهلي بخماسية أمام صنداونز".



وتابع: "الخطيب كان يرى أن بقاء لاسارتي يدخل ضمن فلسفة الاستقرار التي يتبعها النادي ولكن إزاء كل تلك الآراء قرر إقالته".



