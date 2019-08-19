العامري قاله "يمشي" .. تفاصيل اجتماع الخطيب قبل إقالة لاسارتي

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لاسارتي

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي تفاصيل ما حدث في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي قبيل إعلان إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي.

وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" : "كابتن الخطيب اجتمع مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن طه إسماعيل التي أصدرت قرارا بإقالة لاسارتي مؤكدين أنه لا يصلح لنادي بحجم الأهلي".

وأضاف: "الخطيب أخذ التوصية من لجنة التخطيط وذهب لاجتماع مجلس الإدارة لعرض الأمر عليهم فتفاجأ بالجميع يفاجيء على تلك التوصية وأحدهم قال للخطيب بنفس اللفظ (دا عجلاتي ومينفعش النادي)".

وأردف: "كان يتزعم اتجاه رحيل لاسارتي الوزير السابق العامري فاروق اللي قال لكابتن الخطيب (لازم يمشي) ، حيث أن هذا رأي العامري منذ هزيمة الأهلي بخماسية أمام صنداونز".

وتابع: "الخطيب كان يرى أن بقاء لاسارتي يدخل ضمن فلسفة الاستقرار التي يتبعها النادي ولكن إزاء كل تلك الآراء قرر إقالته".

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