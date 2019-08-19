هذا هو سر تفوق منظومة كرة اليد المصرية عالمياً

19 أغسطس 2019 - 12:20 ص

هنّأ الكابتن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بعدما توج بذهبية مونديال العالم تحت 18 سنة، والتي استضافتها مقدونيا، عقب الفوز على ألمانيا 32-28 في المباراة النهائية مشيرا الى أن سر تفوق منظومة كرة اليد المصرية؛ يكمن في الالتزام والنظام



وأوضح "مصطفي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، تقديم عمرو أديب اليوم الاحد أن ميزانية مصر لا تتخطى 10% من ميزانية الدول التي فاز عليها الفراعنة خلال بطولة العالم للناشئين 2019.



وتابع :" اللاعبين شرفونا وقدّموا أداءً رائعًا"، مشيرا إلى أن ألمانيا التي فاز المنتخب عليها في النهاية لديها قاعدة من اللاعبين تقدر بمليون لاعب، وهناك ميزانيات ضخمة تخصص للمنتخبات.

