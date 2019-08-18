عمرو أديب يطالب المسئولين الاهتمام بهذا الأمر الهام

18 أغسطس 2019 - 11:30 م

هنأ الإعلامي عمرو أديب، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بفوزه بكأس العالم، مشيرًا إلى أن الشارع المصري كرة تعلق بكرة اليد، قائلا : "لأول مرة نشوف ألمانيا بتقول كويس أنهم حافظوا على المركز الثاني أمام المصريين".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أن لاعبي كرة اليد أبطال، قائلا: "عيال جبارة الفلوس مبوظتهاش"، مطالبا وزير الشباب واللرياضة ان يحسن من مستوى المكافأت التي يحصل لاعبي كرة اليد.

