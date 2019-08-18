نقيب الزراعيين: هذا هو سبب استقرار أسعار الفواكه والخضروات

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تحدث الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن مشروع الصوب الزراعية.
وقال خليفة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك استقرار في أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن منذ عام، بفضل مشروعات المزارع القومية والصوب الزراعية، والإنتاج الحيواني، كونها حققت توازن بالسوق المصرية».
وتابع نقيب الزراعيين «إنتاج الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، يوجه إلى مدن القناة، والشرقية، بينما يوزع إنتاج قاعدة محمد نجيب على الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح»، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية تغطي 20% من الاستهلاك المحلي.
وأكد أن مشروع الصوب الزراعية، يعد الأكبر في العالم من حيث التكيف مع التغيرات المناخية.


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