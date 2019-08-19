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ترامب: مناقشات جيدة للغاية مع كابل وطالبان لخفض عدد قواتنا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن وجود مناقشات "جيدة للغاية" مع الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بهدف خفض عدد القوات الأمريكية في كابل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ترامب" للصحفيين في ولاية نيوجيرسي، شمال شرقي الولايات المتحدة، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
وقال: "المفاوضات مع طالبان وحركة طالبان تسير بشكل جيد جدا".
والسبت، قال ترامب إنه عقد اجتماعا "جيد جدا" بشأن أفغانستان مع فريقه للأمن القومي.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الاجتماع ضم نائب الرئيس ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية، ومدير وكالة المخابرات المركزية، فضلا عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.
وأضاف أن الاجتماع ركز على اتفاق نهائي للسلام، والمصالحة مع حركة طالبان.
ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف.
غيّر أن "طالبان" تصر في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة. -

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