  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:56 ص
بحث متقدم
حسن مصطفى: الأوليمبية الدولية وافقت على إجراء الانتخابات فى موعدها

هذا هو سر تفوق منظومة كرة اليد المصرية عالمياً

عمرو أديب

عمرو أديب يطالب المسئولين الاهتمام بهذا الأمر الهام

منتخب مصر

مكافأة صادمة لـ ناشئي مصر بعد التتويج بكأس العالم لليد

أرشيفية

ما بين سرقة التيار وجزافية الفواتير.. الحكومة جانٍ ومجنىٌّ عليها

أرشيفية

«دراجة لكل مواطن».. هل تنجح المبادرة في مصر؟

صلاح ووردة

«صلاح» يتحدث عن فضيحة «وردة» في أمم إفريقيا

مارلين

صادمة.. صور جديدة لجثة «مارلين مونرو» تظهر وجهها

جانب من توقيع اتفاقية الإعلان الدستوري

المعارضة السودانية تحدد أعضاء المجلس السيادي

منتخب مصر

للمرة الأولى.. منتخب مصر بطلًا لكأس العالم

أمير الكويت

بعد مرضه.. آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

المرشح لرئاسة وزراء السودان عبد الله حمدوك يصل الخرطوم

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السودان.. البرهان يبحث المرحلة الانتقالية مع سفير الاتحاد الأوروبي

#

قرار إقالة جديد للمجلس العسكري السوداني يطال هذا المنصب

#

مستشار بن زايد يفاجئ وزراء خارجية الخليج بهذا الأمر

#

السودان.. عقوبات بالسجن والغرامة لبيع الوقود بطرق غير رسمية

قال مصدر مطلع في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الأحد، إن عبد الله حمدوك المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية سيصل الخرطوم الإثنين.
وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، أن "حمدوك سيصل الخرطوم قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الخامسة من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي (15: 00 ت.غ)، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق (لم يحدده)".
وأعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، الخميس، اتفاقها على تولى حمدوك رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية.
وحمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية.
وعمل حمدوك لسنوات أمينا عاما للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.
ومن المقرر أن يصادق مجلس السيادة، أحد أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، على اسم رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل، على أن يؤدي القسم أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء.
ووقعت قوى التغيير والمجلس العسكري الحاكم، السبت، بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتضم هياكل السلطة ثلاثة مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "موسي" يسخر من وليد أزارو.. هذا ما قاله
» مبارك والشيعة فى مصر.. "علاقة ملتبسة"
» "اليأس" يدفع مهاجرين للقفز بالمياه الإيطالية
» الهند.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 350
» . بريطانيا تجرد جهادي انضم لصفوف "داعش" من جنسيتها
» من تايلاند إلى بولندا.. مشهد جديد من قصة "فتيان الكهف"
» «آل الشيخ» يهنئي منتخب اليد بعد فوزه بذهبية المونديال
» الكويت ترد على بيان مصري أحدث أزمة
» سعودي ينشر صور اغتصابه والمملكة تصدر بيانًا رسميًا
» رسميًا.. إقالة «لاسارتي» من تدريب الأهلي
» قتل عشيقته وقدم أنفها وأذنيها لزوجته لتغفر له خيانته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية