واشنطن تطالب بتسريع عملية إحلال السلام بأفغانستان

18 أغسطس 2019 - 10:30 م

طالبت الولايات المتحدة، الأحد، بتسريع عملية إحلال السلام بأفغانستان، على خلفية مقتل 63 شخصا وإصابة العشرات في هجوم دموي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابل، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، زلماي خليل زاد، عبر "تويتر": "علينا تسريع عملية إحلال السلام في أفغانستان، ونجاحنا في ذلك سيضع الأفغان في موقف قوي لمواجهة تنظيم داعش".

والسبت، هز تفجير استهدف حفل زفاف بكابل، البلاد التي ترزح تحت الحرب منذ 18 عاما.

وأوقع الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" 63 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريح.

ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف.