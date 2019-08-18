3 مسلحين تابعين لحفتر يسلمون أنفسهم لحكومة الوفاق

18 أغسطس 2019 - 10:10 م

أفاد إعلام ليبي، الأحد، أن 3 مسلحين تابعين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، سلموا أنفسهم وأسلحتهم لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.



وقالت قناة فبراير الليبية الخاصة، إن المسلحين الثلاثة سلموا أنفسهم بكامل سلاحهم وآلياتهم لقوات "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في محور عين زارة، جنوبي طرابلس.



وأفادت القناة بأن أحد المسلحين الثلاثة أقر بأن "قوات حفتر تعيش حالة هستيرية ومعنوياتها في الحضيض، جراء ما تعرضت له من انتكاسات وهزائم أخيرة تكبدتها في المحاور".



ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قبل قوات حفتر على تلك الأنباء.



وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس.