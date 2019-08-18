  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:41 م
بحث متقدم
أرشيفية

ما بين سرقة التيار وجزافية الفواتير.. الحكومة جانٍ ومجنىٌّ عليها

أرشيفية

«دراجة لكل مواطن».. هل تنجح المبادرة في مصر؟

صلاح ووردة

«صلاح» يتحدث عن فضيحة «وردة» في أمم إفريقيا

مارلين

صادمة.. صور جديدة لجثة «مارلين مونرو» تظهر وجهها

جانب من توقيع اتفاقية الإعلان الدستوري

المعارضة السودانية تحدد أعضاء المجلس السيادي

منتخب مصر

للمرة الأولى.. منتخب مصر بطلًا لكأس العالم

أمير الكويت

بعد مرضه.. آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

أرشيفية

سعودي ينشر صور اغتصابه والمملكة تصدر بيانًا رسميًا

أرشيفية

مبارك والشيعة فى مصر.. "علاقة ملتبسة"

الجهاز المركزي للإحصاء

الكويت ترد على بيان مصري أحدث أزمة

«آل الشيخ» يهنئي منتخب اليد بعد فوزه بذهبية المونديال

الرياضة

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد عودة بعثة أبطال العالم إلى مصر

#

للمرة الأولى.. منتخب مصر بطلًا لكأس العالم

#

ماذا قال «صلاح» عن إنجاز منتخب اليد؟

#

هذا ما قاله العاهل الأردني عن لقائه بمحمد بن زايد

كأس العالم

ال الشيخ

المصريون

منتخب مصر

تركي

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك بيراميدز السابق، فراعنة اليد مواليد 2000، بعد حصوله على ذهبية كأس العالم، عقب فوزه اليوم الأحد على ألمانيا، بنتيجة 32-28، فى المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مقدونيا.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها ابناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يارب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقيادتها وشعبها الطيب".

وشهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20، وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يهنئي منتخب اليد بعد فوزه بذهبية المونديال
» رسميًا.. إقالة «لاسارتي» من تدريب الأهلي
» قتل عشيقته وقدم أنفها وأذنيها لزوجته لتغفر له خيانته
» "محمد صلاح" يهنئ فراعنة اليد بعد فوزهم بكأس العالم
» «رزان مغربي» تنشر صورة لها مع ابنة «أحمد حلمي» وهكذا علقت
» «الجبلاية» تُحدد ملعب الزمالك والمقاصة في كأس مصر
» إيران تعلن موعد تحرك "جريس 1" من جبل طارق
» محمد يوسف مدربًا مؤقتًا للأهلي
» قراء «المصريون» يرفضون حسن شحاتة مدربًا للمنتخب
» موعد عودة بعثة أبطال العالم إلى مصر
» صور.. ضبط فتاة السعودية الهاربة متلبسة بفضيحة في أمريكا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية