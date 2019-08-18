» «آل الشيخ» يهنئي منتخب اليد بعد فوزه بذهبية المونديال

18 أغسطس 2019 - 09:47 م

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك بيراميدز السابق، فراعنة اليد مواليد 2000، بعد حصوله على ذهبية كأس العالم، عقب فوزه اليوم الأحد على ألمانيا، بنتيجة 32-28، فى المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مقدونيا.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها ابناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يارب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقيادتها وشعبها الطيب".

وشهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20، وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.