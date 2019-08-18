«صلاح» يتحدث عن فضيحة «وردة» في أمم إفريقيا

18 أغسطس 2019 - 09:04 م

أعلنت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن إذاعة حوار لها مع النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، غدًا الاثنين.

وذكرت الشبكة الإخبارية عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» أن محمد صلاح سيكشف في حواره، عن خروج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بجانب أزمة اللاعب عمرو وردة الشهيرة.

واستطاع محمد صلاح أن يصل إلي قائمة ملوك التهديف بأول 50 مباراة فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".