» «الجبلاية» تُحدد ملعب الزمالك والمقاصة في كأس مصر

18 أغسطس 2019 - 08:44 م

كشف اتحاد الكرة المصري، عن ملعبي مباراتي الزمالك أمام مصر المقاصة، وبيراميدز مع حرس الحدود في دور الـ8 في بطولة كأس مصر.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة 28 أغسطس الجاري في التاسعة والنصف مساء، على استاد الجيش ببرج العرب.

وستقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها السابعة من نفس اليوم وفي إطار الدور نفسه بستاد السلام بدلا من برج العرب.

وتأهل بيراميدز إلى ربع النهائي بعد الفوز على الأهلي في دور الـ16، فيما كان الزمالك قد بلغ المرحلة ذاتها بعد تجاوز الانتاج الحربي.