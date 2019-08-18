» "محمد صلاح" يهنئ فراعنة اليد بعد فوزهم بكأس العالم

18 أغسطس 2019 - 08:33 م

هنأ محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، فراعنة اليد مواليد 2000 بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم، عقب فوزه اليوم الأحد على ألمانيا، بنتيجة 32-28، فى المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت في مقدنيا.

وقال "صلاح" في تغريدة، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم".

وشهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20، وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.