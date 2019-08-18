» موعد عودة بعثة أبطال العالم إلى مصر

18 أغسطس 2019 - 07:48 م

تعود بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى القاهرة، فى الثانية صباح بعد غد الثلاثاء، وفقًا لتأكيدات عبده عبد الوهاب رئيس البعثة فى مونديال مقدونيا الذى شهد حصول الفراعنة على اللقب العالمي لأول مرة في التاريخ.

ونجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، فى الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 فى نهائى المونديال ليتوج باللقب للمرة الأولى فى صعيد الناشئين.

تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور الـ 8.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.