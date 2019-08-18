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"الديهي" يُطالب بإسقاط الجنسية عن بهي الدين حسن

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

أحمد سالم

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بهي الدين حسن

اسقاط الجنسية

نشات الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك اعترافًا صادمًا للناس ومخزي من بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، المقيم في فرنسا بوظيفة مرتزق دولي يحصل على تمويل دولي لمنظمته الحقوقية بهدف الإساءة لمصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن بهي الدين حسن، يعترف بتواجد منظمات حقوقية تعمل بشكل شبه سري في مصر، وأنه يمارس العمل السياسي، أثناء حواره مع صحيفة إيطالية.

وتابع "الديهي"، أن هذه الاعترافات تدينه وتجعله تحت المحاكمة بتهمة الخيانة العظمة، متسائلًا: "هل بهي الدين حسن ناشط وزعيم ومعارض سياسي، ليتحدث عن تكوين جبهة معارضة سياسية لمصر في الخارج، وهو اعتراف قاتل بالنسبة له؟".

وأضاف "الديهي"، مخاطبًا بهي الدين حسن، :"هل لديك الجرأة والمرؤة والرجولة للكشف عن أسماء المنظمات التي تعمل بشكل سري في مصر، وما سبب السرية؟"، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عن بهي الدين حسن؛ لكونه عميل وجاسوس، مناشدًا جميع المنظمات في الداخل والخارج والقانونيين بفضحه ومطاردته قانونيًا.


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