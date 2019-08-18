بعد مرضه.. آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

18 أغسطس 2019 - 07:34 م

قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار، :«إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد تعافى، بفضل الله ونعمته، من العارض الصحي الذي تعرض له ، وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها، بفضل الله، بالتوفيق والنجاح مبتهلين إلى المولى جل وعلى أن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية».

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، اعتذار اليوم عن لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسبب مرضه الذي ألزمه الفراش، وهو ما جعل ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يستقبله بدلًا من الأمير.

وتمنى الوزير الإيراني الشفاء العاجل له، ووصفه بأنه "أحد قادة المنطقة الحكماء"، وقال: "نعتبر العلاقات الإيرانية الكويتية علاقات صداقة وأخوة ونطالب بتعزيزها".

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء لقائه مع ولي عهد الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ضرورة تعاون دول الخليج فيما بينها، مشددا على أن "الغرباء سيرحلون" عن المنطقة.

وقال ظريف الذي يقوم بزيارة إلى الكويت اليوم الأحد إنه من الضروري تعاون دول المنطقة نظرا للتطورات الحالية والمستقبلية، وأضاف: "نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".