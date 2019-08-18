سعودي ينشر صور اغتصابه والمملكة تصدر بيانًا رسميًا

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالسعودية، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان “مغتصب_ الحفر”.

‎فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

‎وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.


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