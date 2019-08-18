  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر.. مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم

أرشيفية

مبارك والشيعة فى مصر.. "علاقة ملتبسة"

الجهاز المركزي للإحصاء

الكويت ترد على بيان مصري رسمي: كاذب

الفتاة الهاربة

صور.. ضبط فتاة السعودية الهاربة متلبسة بفضيحة في أمريكا

لاسارتي

رسميًا.. إقالة «لاسارتي» من تدريب الأهلي

لحظة استعادة حاجه سودانية بصرها في مكة

بالفيديو.. حاجة سودانية تستعيد بصرها أثناء الحج

طارق يحيى

«طارق يحيى»: مُهمتى مع الزمالك انتهت

أحمد عبد الهادي طبيب معهد القلب المتوفي

وفيات الأطباء أثناء العمل تكشف المسكوت عنه

صلاح

مفاجأة.. «صلاح» لا يزال في حسابات ريال مدريد

السودان

أول فشل لقوى الحرية والتغيير يفسد العرس السوداني

بث مباشر.. مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

المصريون

أخبار متعلقة
#

حافلة المنتخب في طريقها لإستاد القاهرة

#

مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

#

وزير الرياضة: نخطط لاستضافة "كأس العالم"

ألمانيا

مصر

بث مباشر

المصريون

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قراء «المصريون» يرفضون حسن شحاتة مدربًا للمنتخب
» بث مباشر.. مباراة تشيلسي وليستر سيتي
» إجراء حاسم من الأردن لوقف انتهاكات إسرائيل بالأقصى
» كويتية تحمل سفاحًا وهكذا كُشف أمرها مع عشيقها
» سلطات جبل طارق تصدم أمريكا بشأن "جريس 1"
» جلسة طارئة في الأهلي بعد أخطاء «جريشة»
» "عصير قصب كانز" وملابس ضد البكتيريا.. أهم اختراعات القومي للبحوث
» مذيع يفقد الوعى على الهواء مباشرة
» سائق أتوبيس حجاج يثير غضب السعوديين.. والشرطة تبحث عنه
» «داعش» يعلن مسئوليته عن مجزرة حفل زفاف كابول
» "ميتشو" يصل القاهرة تمهيدًا لتدريب الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:10 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية