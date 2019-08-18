شاهد.. عناق حار بين طليقة فاروق الفيشاوي وفنان شهير

انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لعناق حار بين الفنانة سمية الألفي والفنان توفيق عبد الحميد.

وظهرا الاثنين في الفيديو أثناء لحظة عناق حارة وكان يعتذر لها عن تقصيره معها، فيما أكدت له أنه لم يقصر أبدًا معها طوال صداقتهما.

وأقيم أمس السبت، حفل افتتاح الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح، وتم تكريم عدد كبير من الفنانين.

كان من ضمن المكرمين الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وحضر لاستلام تكريمه نجله عمر والفنانة سمية الألفي التي لم تتمالك دموعها أثناء الحديث عنه.

كما تم تكريم الفنان توفيق عبد الحميد، الذي التقى سمية الألفي على هامش الحفل ووقفا معا لفترة وكان بينهما حديث جانبي.

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