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طلب إحاطة حول تدني طريق الخدمات والقرى السياحية

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حسن علام- متابعات

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الساحل الشمالى

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بشأن ضعف وتدني طريق الخدمات والقرى السياحية بالساحل الشمالي.

وقال "فؤاد" فى طلبه أن الساحل الشمالي يعتبر من أهم المدن السياحية في مصر والجاذبة للاستثمار السياحي، مشيرا إلى متابعته التوجه العام نحو التشجيع على إنشاء مزيد من المشروعات والقرى والمنتجعات السياحية بشكل ملحوظ، بهدف السكن أو الاستثمار، حتى أوشكت أن تكون أحد منارات الاستثمار السياحي طوال العام.


ولفت إلى أنه بتدني مستوى الطريق الرابط بين قرى الساحل الشمالي المختلفة، والذي يمتد من مارينا وحتى سيدي حنيش، مما ينتج عنه سنويا حوادث يروح ضحيتها العشرات من المواطنين، فضلا عن عدم تناسبه لهذا الكم من التوسع العمراني الحالي والمتوقع خلال فترة ضئيلة، وإفتقاره للخدمات التي تناسب حجم الاستخدام الحالي والمتوقع الناتج عن إنشاء المزيد من المشروعات والقرى والمنتجعات السياحية من أجل جذب مزيد من الاستثمار، والتي أوشكت أن تحول الساحل إلى منطقة نشطة طوال العام نتيجة ازدهار الاستثمار السياحي بها.


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