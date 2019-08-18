بالفيديو.. حاجة سودانية تستعيد بصرها أثناء الحج

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لحظة استعادة حاجه سودانية بصرها في مكة
لحظة استعادة حاجه سودانية بصرها في مكة

أحمد سالم

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التواصل الاجتماعي

حاجه سودانية

لحظة عودة البصر

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة سودانية استردت بصرها أثناء تأديتها مناسك الحج.

وأظهر الفيديو المتداول بعنوان "فقدته منذ أن كانت طفلة.. حاجة سودانية يعود لها بصرها بعد آدائها فريضة الحج وتبكي بعدما رأت الكعبة"، امرأة عجوز تبكي أمام الكعبة بعد عودة بصرها لها منذ فقدانه من الطفولة على حد تعبيرهم".

وعلق المغردون بموقع "تويتر" على الفيديو قائلين "اللهم لك الحمد حتى ترضا.. رب أكتب لي رؤية مكة"، وقال آخر "شعور لا يوصف .. سبحان الله القادر على كل شيء .. وشكراً لأحبتنا في وزارة الصحة الذين قدموا خدمات صحية جليلة لحجاج بيت الله".

فيديو


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