» بتعليق "غير لائق".. أحمد حسن وزينب يثيران غضب الجمهور

نشر اليوتوبير أحمد حسن، المثير للجدل، صورة له تجمعه بزوجته وهما يقضيان إجازة سعيدة في دبي، وظهرت زوجته بملابس غير لائقة في حمام السباحة، إلا أن ما أثار سخرية وغضب رواد مواقع التواصل هو تعليقه عليها "استمتعوا بحبي".

وكانت زوجة أحمد حسن في البداية محجبة وتخلت عن الحجاب لأسباب خاصة بها يعتبر الجمهور أهمها ظهورها على "السوشيال ميديا"، حتى فاجأتهم بالظهور بملابس عارية في حمام السباحة وهي تقبل أحمد، ولكن سرعان ما حذف أحمد هذه الصور.

ورغم ذلك فإن الخطأ الذي أثار السخرية ضدهما كان في الجملة التي كتبها أحمد على إحدى الصور، حيث كتب "have fun with my love"، والخطأ اللغوي الذي ارتكبه في عدم كتابة ثلاثة أحرف أساسية حول معنى الجملة تماما فكان من المفترض أن يكتبها "having fun with my love ".

فالجملة الأولى بمعنى "استمتعوا بـ"حبي"، أما الجملة الثانية فمعناها "استمتع مع حبي" وهذا ما كان يقصده أحمد ولكن لم تساعده لغته الإنجليزية عن التعبير عنها بشكل صحيح.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحمد بعد هذه الجملة، حيث كتبت رانيا عادل: "نسيان الـing بيعمل مصايب.. ده مثال حي ليه لازم تركزوا في حصص الGrammar"، فيما كتبت سارة طاحون:"طب ما يمكن يكون قاصدها"، وكتبت إيمان: "طالما مش عارفين إنجليزي بتكتبوه ليه"