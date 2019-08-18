الإفتاء يجوز استخدام "الواي فاي" بدون علم أصحابها.. في هذه الحالة

18 أغسطس 2019 - 02:31 م

وجه شخص، سؤالاً إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلاً: "هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟".

وردت "الإفتاء"، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها.

وأضافت "الإفتاء" أنه يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.