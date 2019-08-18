» "عصير قصب كانز" و"ملابس ضد البكتيريا".. أهم اختراعات القومي للبحوث

18 أغسطس 2019 - 02:23 م

كشف الدكتور حسين درويش، نائب رئيس المركز القومي للبحوث، عن اختراع المركز أقمشة ضد البكتيريا، ستحقق طفرة كبيرة في المجال الطبي لأنها توفر عملية التعقيم ومنع التلوث، مُناشدًا الحكومة بتطبيقها في المستشفيات.

وأضاف درويش خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة تن، أن هناك براءة اختراع لـ"عصير قصب كانز" تم بيعها من المركز تبنتها إحدى الشركات، والتي تتيح الاحتفاظ بعصير القصب لمدة 6 أشهر مع الحفاظ على لونه دون أن يتحول للون الأسود.

وتابع أن أمراض الوراثة البشرية أحد العلوم الجديدة التي يتفرد بها المركز، مؤكدًا احتواء المركز على المعمل المرجعي الوحيد لها بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار نائب رئيس المركز القومي للبحوث، إلي أن البحث العلمي متعطش دائمًا للتمويل حتى يتواكب مع الثورة التكنولوجية المتقدمة، لأن العلماء دائمًا طموحاتهم عالية وفي حاجة دائمة لأحدث الأجهزة والكيماويات.