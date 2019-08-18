عملية اغتصاب هزّت المغرب.. هذا ما فعله 4 أفارقة

18 أغسطس 2019 - 01:27 م

في واقعة صادمة أقدم أربعة مهاجرين من دول أفريقيا، على اغتصاب شابين في شقة بالدار البيضاء بالمغرب، ومنهما شخص يعاني من اضطرابات عقلية.

وفي التفاصيل أكد الشابان أن المتهمين استدرجوهما بحيلة الاغتسال داخل المنزل المذكور.

وكانت عناصر الأمن قد تحركت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت وقامت بمداهمة الشقة مسرح الاعتداء.

ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه فيهم.

ولا يزال البحث جاريًا عن عنصر آخر، حيث تم فتح تحقيق مع المتهمين تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الواقعة.