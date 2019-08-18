  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

موسى يكشف سر سؤال السيسي لقائد بالجيش عن راتبه

أفريقي

عملية اغتصاب هزّت المغرب.. هذا ما فعله 4 أفارقة

السفارة السعودية في تركيا

تحذيرات سعودية لرعاياها في هذه الدولة.. ما الأمر

صورة

تفاصيل صادمة.. لأخطر عملية إجرامية. بمكة المكرمة

ارشيف

تصريح مفاجيء للرئيس الأفغاني عن" طالبان"

المذيعة السودانية إسراء عادل

مذيعة شهيرة تحتفل بانتقال السلطة في السودان

الوشم

فتوى الوشم والتاتو.. تشعل دولة خليجية

ضباط

500 ضابط كويتي قيد التحقيق

السيسي

10 رسائل هامة لـ "السيسى" فى عيد العلم

ميتشو

مفاجأة مدرب الزمالك متهم بقضية جنسية

عملية اغتصاب هزّت المغرب.. هذا ما فعله 4 أفارقة

قضايا وحوادث

أفريقي
أفريقي

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

أحلام: هذا ما فعله معي تركي آل الشيخ

#

مقابلة نادرة لأم كلثوم فى السودان.. هذا ما قالته عن مصر!

#

بالأرقام.. هذا ما تملكه السعودية من الذهب

#

داعية سعودي: هذا ما فعله مؤسس السعودية مع "البنا" في الحج

اغتصاب

شابان

4 أفارقة

في واقعة صادمة أقدم أربعة مهاجرين من دول أفريقيا، على اغتصاب شابين في شقة بالدار البيضاء بالمغرب، ومنهما شخص يعاني من اضطرابات عقلية.

وفي التفاصيل أكد الشابان أن المتهمين استدرجوهما بحيلة الاغتسال داخل المنزل المذكور.

وكانت عناصر الأمن قد تحركت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت وقامت بمداهمة الشقة مسرح الاعتداء.

ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه فيهم.

 ولا يزال البحث جاريًا عن عنصر آخر، حيث تم فتح تحقيق مع المتهمين تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سياسة جديدة لـ«يوتيوب» تعرف عليها
» أزمة «بريطانية - قطرية» جديدة بسبب جمعية خيرية
» فضيحة جنسية تلاحق نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث"
» الرجل الذى تسبب فى اعتزال جيهان نصر التمثيل
» حصوات الكلى تتحول إلى 3 توائم فى "بطن" أمريكية
» بسبب الحشيش.. القبض على " مصرية" بالكويت
» سيدة تتخلص من زوجها بطريقة مثيرة
» ارتفاع أعداد الضحايا في زفاف أفغانستان
» قصيدة "مبكية" لابنة الفيشاوي لروح جدها الراحل
» قرارات جديدة لوزارة المالية تعرض على مجلس الدولة
» الكهرباء تصعق فنانًا شهيرًا بلبنان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية