» بسبب الحشيش.. القبض على " مصرية" بالكويت

ألقت الأجهزة الأمنية بالكويت القبض على مواطنة مصرية حاولت تهريب المخدرات إلى داخل البلاد من خلال المطار، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تسلمت من الإدارة العامة للجمارك وافدة مصرية وسيدة كويتية ووافدين مصري وهندي بعدما ضبطوا بمواد مخدرة.

وأوضحت أن كلا من المصرية والهندي حاولا تهريب مخدر الحشيش، فيما ضبطت المواطنة الكويتية خلال محاولتها تهريب سائل مخدر.

وقال مصدر أمني، إن المواطن الهندي كان يخفي 4 قطع من الحشيش، فيما وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيانها إنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة والمحظورة، حاولت سيدتان ووافدان عربي وآخر آسيوي تهريبها لدى وصولهم من دولتين عربية وآسيوية ودولة أوروبية وذلك في مطارات T1 وT4 و T5 .