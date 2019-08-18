» حصوات الكلى تتحول إلى 3 توائم فى "بطن" أمريكية

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متابعات - أمينة عبد العال

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اعتقدت سيدة أمريكية بأنها مصابة بحصوات الكلى، وبعد ذهابها إلى المستشفي اكتشفت أنها حامل في ثلاثة توائم، وأوضحت جيلتز أنها رغم أن لديها طفلان آخران، لم تكن تعلم أنها حامل في الأسبوع 34.

وأوردت قناة "كوتا - تي في" أن دانييت جيلتز، وهي من مدينة ستورجيس في ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة، وضعت ثلاثة توائم بحالة صحية جيدة في 10 أغسطس الجاري.

وأشارت السيدة إلي  أنها عندما بدأت تشعر بآلام اعتقدت أنها حصوات الكلى التي كانت أصيبت بها من قبل، ولكن الأطباء أبلغوها بأنها حامل وأن ثلاثة أجنة تنمو في أحشائها، وولد الصغار الثلاثة خلال أربع دقائق، وكان وزن كل واحد منهم حوالي 1.8 كيلو جرام.

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