تفاصيل صادمة.. لأخطر عملية إجرامية. بمكة المكرمة

18 أغسطس 2019 - 12:15 م

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة، خلال الفترة الماضية, من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين فى عرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أنه استمرارًا لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تم رصد قاربين في أثناء دخولهما البحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية، مشيرًا إلى أن القارب الأول خطط للوصول عبر مسؤوليات قطاع جدة، ما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بنحو 300 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف المقدم القريني؛ أن القارب الثاني تم رصده بعد يومين من العملية الأولى حيث تم إحباط محاولة التهريب التي تقدر بأكثر من 200 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها، وهم أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية كانوا قد استهدفوا حدود مسؤوليات قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كل مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكّد المتحدث الرسمي، أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وسيبقون السد المنيع لحمايته من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه على الرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه.