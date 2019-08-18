  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
ضباط

500 ضابط كويتي قيد التحقيق

السيسي

10 رسائل هامة لـ "السيسى" فى عيد العلم

ميتشو

مفاجأة مدرب الزمالك متهم بقضية جنسية

خادمة

عقوبة قاسية.. وضعت بولها فى طعام مخدوميها بالسعودية

السودان

الشعب السوداني يحتفل بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة

وزارة القوى العاملة

«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية

قرقاش

قرقاش يوجه تهديدات خطيرة إلى الحوثيين

مصرع

بعد شقيق الحوثي.. تكتم على مصرع قائد بالدفاع الجوي

السيسي

السيسي يصل قاعة المؤتمرات لحضور «عيد العلم»

الخطيب

لأول مرة.. انقسام بمجلس الأهلى

قصيدة "مبكية" لابنة الفيشاوي لروح جدها الراحل

الصفحة الأخيرة

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أحمد الفيشاوي ينشر رسالة من والده الراحل

#

الكشف عن آخر صورة التقطت للفيشاوي قبل وفاته بأيام

#

سمية الألفى تنهار فى جنازة الراحل فاروق الفيشاوى

#

لينا الفيشاوى تنعى جدها بكلمات مؤثرة

كشفت لينا الفيشاوي، حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن أنها لم تعلم بدخول جدها في غيبوبة في آخر أيام له، مشيرة إلى أنها كتبت قصيدة له.

ونشرت لينا صورة لجدها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، مرفقة بالقصيدة التي جاء فيها: "أقوم في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك، باردة مثل الثلج، ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصح، ويشرق الصباح بوضوح، يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط، عقلي مشوش على أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورود".

وعلقت على الصورة وقالت: "من الصعب علي أن أشارككم هذا، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس يوم دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته، لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك وكأن قلبي كان يحاول إخباري، رحمك الله يا جدي، كنت أتمنى أن تزال موجود بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع أعداد الضحايا في زفاف أفغانستان
» قصيدة "مبكية" لابنة الفيشاوي لروح جدها الراحل
» قرارات جديدة لوزارة المالية تعرض على مجلس الدولة
» الكهرباء تصعق فنانًا شهيرًا بلبنان
» الحريرى يلتقى بومبيو.. لهذا السبب
» 277 مليونًا استعدادًا لـ إكسبو 2020 دبي
» بـ"الهوت شورت".. ابنة أحمد حلمي تشعل أزمة على مواقع التواصل
» صورة صادمة لـ"رانيا يوسف" من الساحل
» المغرب يختار الدفعة الأولى للتجنيد الإجباري
» بسمة وهبة تروي تفاصيل صادمة عن إصابتها بالسرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية