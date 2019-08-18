» بـ"الهوت شورت".. ابنة أحمد حلمي تشعل أزمة على مواقع التواصل

أثارت صورة تداولت لابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة مني ذكي، لي لي، جدلاً واسعًا، حيث حرص الفنانان على عدم ظهورهم أبنائهم منذ الطفولة، لاسيما ابنتهما الكبرى.

وكان قد نشرت الفنانة رزان مغربي، صورة جمعتها بالفنانين أحمد حلمي ومنى زكي وابنتهما لي لي، خلال حضورهم حفلة جنيفر لوبيز، التي أقيمت في العلمين الجديدة، السبت الماضي.

ويعد هذا هو الظهور الأحدث "لي لي" والتي كانت دائما بعيدة عن الأضواء، وارتدت خلال ظهورها في الحفل "هوت شورت"، جينز، وتوب "ستوميك"، عليه قميص بازرار مفتوح، ومربوط على الوسط.

وتركت لي لي شعرها الكيرلي منسدلا، وارتدت حذاء رياضيا، وبدت في الصورة أطول من منى زكي.

وكتبت رزان مغربي في تعليقها على الصورة، "منى، أحمد وليلي، العيلة الفنية الجميلة بحفلة جنيفر لوبيز، والأحلى من هيك أن ليلي برج الأسد متلي وأنا كنت كتير مبسوطة أني شفتا صبية متل القمر شبه ماما و بابا".

وتمنت رزان مغربي لـ ليلي عيد ميلاد سعيد، حيث كتبت، "happy birthday lili and god bless".

عدد كبير من متابعي وجمهور رزان مغربي تفاعل مع ظهور لي لي، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من أبرزها، "بسم الله ماشاء الله بقت عروسة.. ربنا يحفظها لهم يارب"، وقال متابع في تعليق آخر، "قمرات"، وقال آخر: "هي منى ذكي مش هتضايق؟، من فضلك شيلي الصورة".