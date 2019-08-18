بعد شقيق الحوثي.. تكتم على مصرع قائد بالدفاع الجوي

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لقي القيادي في مليشيا الحوثي عنتر أبو نشطان، المعين قائدًا للواء الأول دفاع جوي، مصرعه مع عدد من مرافقيه في جبهة نجران.

من جانبها لم تعلن مليشيات الحوثي مصرع قائدها، حيث تكتمت على خبر مصرع أبو نشطان، خشية استمرار انهيار معنويات عناصرها، مع استمرار الخسائر الفادحة التي تتكبدها يومًا بعد يوم.

يذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أعلنت مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي.


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